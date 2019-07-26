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‘İsrail mafyası Mexico City’de hesaplaştı’

İsrail'de yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen iki kişi, Mexico City'de bir restoranda yemek yerken, herkesin gözü önünde öldürüldü.

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Kaçmaya çalışırken yakalanan peruklu kadın saldırgan "Suç işleme tutkum" var dedi. Fakat polis, kadının rakip çeteler arasındaki savaşta "tetikçi" olarak kullanıldığına inanıyor.
 
41 yaşındaki Alon Azulay ve Benjamin Yeshurun Sutchi, Çarşamba günü restoranda masalarına yanaşan 33 yaşındaki Esperanza N tarafından vuruldu. Saldırı sırasında restorandaki diğer kişilerin masaların altına saklandığı belirtiliyor.
 
Mexico City Polis Sözcüsü, saldırganın "Suç işleme tutkusu" gerekçesini inandırıcı bulmadıklarını, mafya grupları arasındaki bir hesaplaşmadan şüphelendiklerini söyledi.
 
İsrail'in Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin hem İsrail'de hem de Meksika'da sabıkaları olduğunu duyurdu. İsrail medyası Sutchi'nin yeraltı dünyasında çok tanınan bir kişi olduğunu yazdı.
 
"SUİKAST EMRİNİ İSRAİL MAFYASI VERDİ"
 
Ynet sitesine göre, İsrail polis kaynakları, suikast emrinin başka bir İsrailli tarafından verildiğinden şüphe duymadıklarını söyledi.
 
Ancak Meksika basınına göre, 33 yaşındaki Esperanza N, ifadesinde bu kişileri sosyal medyada başlayan romantik ilişkisinin bozulmasından sonra öldürmeye karar verdiğini söyledi.
 
Esperanza N, saldırının ardından peruğunu çıkarıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra park yerine yürürken yakalandı.
 
Polis, en az üç suç ortağı olduğu belirtilen Esperanza N'nin uyuşturucu kaçakçılığı, silah satışı ve kara para aklama çeteleriyle bağlantısını araştırıyor.
 
BBC'nin haberine göre, saldırının düzenlendiği yerde silahlı bir kişinin bir polis memurunu yaraladığı belirtiliyor.

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