İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasını erteledi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba görülecek duruşmalarını ertelediğini duyurdu.

Mahkeme, 29 Haziran'da Başbakan Netanyahu, MOSSAD Direktörü David Barnea ve İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder'ın katıldığı planda olmayan gizli duruşma sonrası bu hafta için davayı ertelemişti.

NETANYAHU, HAFTAYA ABD'YE GİDİYOR

Netanyahu yolsuzluk davası kapsamında son olarak 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı.



Başbakan Netanyahu, dünkü kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğrulamıştı.

Netanyahu, Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşeceğini söylemişti.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

