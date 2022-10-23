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Dünya

İsrail mahkemesinden Lübnan deniz sınırı anlaşmasına yapılan itirazlara ret

İsrail Yüksek Mahkemesi, Lübnan ile deniz sınırını belirleyen ve ABD arabuluculuğunda hazırlanan anlaşmaya yapılan itiraz dilekçelerini reddetti.

IHA23 Ekim 2022 Pazar 13:08 - Güncelleme:
İsrail mahkemesinden Lübnan deniz sınırı anlaşmasına yapılan itirazlara ret
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İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona gelindi. ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakereler sonucunda iki ülke arasında anlaşmaya varılmasının ardından son olarak imzaların atılması bekleniyor. Bu esnada aralarında muhalefet partisi üyesinin de bulunduğu 4 grup tarafından İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunulan ve sürecin parlamentoda oylanmasını içeren dilekçeler değerlendirildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, anlaşmaya yapılan itiraz dilekçelerini reddetti.

İKİ KOMŞU ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail'in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020'den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD'nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyor.

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