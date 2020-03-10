İsrail mahkemesinden Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesi talebini ret

AA 10 Mart 2020 Salı 16:11 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:11

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan, İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun, hakkındaki davanın 17 Mart'ta yapılacak ilk duruşmasının 45 gün sonraya ertelenmesi talebini görüştü.

Mahkeme, Netanyahu'nun talebini geri çevirerek ilk duruşmanın 17 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Netanyahu'nun avukatları, "savcılığın müvekkilleri hakkında yürüttüğü soruşturma materyallerinin tamamını teslim almadıklarını" gerekçe göstererek duruşmanın 45 gün sonraya ertelenmesini talebiyle pazar günü mahkemeye başvurmuştu.



