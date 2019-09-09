27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7578
  • 6,3675
  • 278.408
  • 100491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail mahkemesinden 'skandal' karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının devamına yeşil ışık yaktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi ADALAH tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının sürdürülmesi yönünde karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "skandal" olarak nitelenen kararın emsalinin olmadığı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı.

"PAZARLIK ARACI YAPILMAK İSTENİYOR"

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinin avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu kararının, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin iade edilmesi için Filistinli örgütlerle bir pazarlık aracı olarak kullanma niyetiyle verildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından "saldırı düzenleme veya girişiminde bulunma" gerekçesiyle şehit edildikten sonra alıkonulan yakınlarına ait cenazelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 51'i 2015'ten bu yana olmak üzere toplamda 304 şehit cenazesini alıkoyduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle 27 Ağustos'u şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi için "ulusal gün" ilan etmişti.

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA