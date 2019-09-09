İsrail mahkemesinden 'skandal' karar

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi ADALAH tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının sürdürülmesi yönünde karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "skandal" olarak nitelenen kararın emsalinin olmadığı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı.

"PAZARLIK ARACI YAPILMAK İSTENİYOR"

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinin avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu kararının, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin iade edilmesi için Filistinli örgütlerle bir pazarlık aracı olarak kullanma niyetiyle verildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından "saldırı düzenleme veya girişiminde bulunma" gerekçesiyle şehit edildikten sonra alıkonulan yakınlarına ait cenazelerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 51'i 2015'ten bu yana olmak üzere toplamda 304 şehit cenazesini alıkoyduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle 27 Ağustos'u şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi için "ulusal gün" ilan etmişti.