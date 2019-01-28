İsrail Meclis Başkanı, İrlanda ziyaretini iptal etti

İrlanda, Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle ticaret yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti. Kararın ardından İsrail Meclis Başkanı Yuli Edelstein, Mart ayında gerçekleştireceği İrlanda ziyaretini iptal etti.

Edelstein açıklamasında, “İrlanda’nın İsrail’e zarar vermek istemesi şaşırtıcı değil. İrlanda’nın, İsrail ürünlerini boykot etmesi İsrail-İrlanda ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği için İsrail heyetinin ziyaretini iptal ettim” dedi.

Meclis Başkanı, “Zamanımızı İsrail devletine zarar verme yollarını arayan bir ülke ile boşa harcamak yerine İsrail devleti ile işbirliği yapmak isteyen bir ülkeyi ziyaret etmek için değerlendirmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

İsrail, Yahudi yerleşim birimlerindeki firmalar ve iş adamlarıyla ticaret yapılmasını yasaklayan yasa tasarısının ikinci oylamada İrlanda meclisinde kabul edilmesinin ardından İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisi Alison Kelly'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.