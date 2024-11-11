İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Cassif'e 6 ay süreyle meclisten uzaklaştırma cezası verildi ve muhalif vekilin bu sürede maaşı da kesilecek.

Cassif'e, İsrail hükümetinin Gazze'de "kasıtlı soykırım" işlediğini söylemesi ve İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalaması nedeniyle uzaklaştırma verildiği kaydedildi.

SON YILLARIN EN AĞIR CEZASI

İsrail medyasına göre, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan Cassif'e verilen bu cezanın, son yıllarda milletvekillerine verilen en ağır cezalardan olduğu belirtiliyor.

İsrail meclisinde Cassif'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin daha önce önerge verilmiş ancak oylamada yeterli sayıya ulaşılmadığı için önerge reddedilmişti.

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