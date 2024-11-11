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Dünya

İsrail meclisi karıştı! 'Soykırım' diyene uzaklaştırma

Soykırım çetesi İsrail meclisinde, Gazze'deki zulme sessiz kalmayan İsrailli vekillere uzaklaştırma kararı alındı. İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'e, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde 'kasıtlı soykırım' yaptığını söylemesi nedeniyle 6 ay meclisten uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
İsrail meclisi karıştı! 'Soykırım' diyene uzaklaştırma
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Cassif'e 6 ay süreyle meclisten uzaklaştırma cezası verildi ve muhalif vekilin bu sürede maaşı da kesilecek.

Cassif'e, İsrail hükümetinin Gazze'de "kasıtlı soykırım" işlediğini söylemesi ve İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalaması nedeniyle uzaklaştırma verildiği kaydedildi.

SON YILLARIN EN AĞIR CEZASI

İsrail medyasına göre, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan Cassif'e verilen bu cezanın, son yıllarda milletvekillerine verilen en ağır cezalardan olduğu belirtiliyor.

İsrail meclisinde Cassif'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin daha önce önerge verilmiş ancak oylamada yeterli sayıya ulaşılmadığı için önerge reddedilmişti.

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