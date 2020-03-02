İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Tıybi: Arapların oyları Netanyahu'ya hükümeti kurdurmayacak

AA 02 Mart 2020 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:34

Tıybi, İsrail’in Et-Tayyibe kentinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Arap toplumumuzun en büyük zaferi olacaktır. Ortak Arap Listesi etkili olmak için en yüksek sandalye sayısına ulaşacaktır ve (Başbakan Binyamin) Netanyahu’ya Arapların oylarının ona hükümet kurdurmayacağını ispat edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Mansur Abbas da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatanımızda varlığımızı korumak, haklarımızı kazanmak, mücadelemizde siyasi konumumuzun, temsil oranımızın ve etkimizin artması için oy kullanma oranımızın artması gerekiyor." dedi.



- Filistinlilerin ittifakı 3. sırada



İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler, Ortak Arap Listesi Bloku adı altında seçime tek listeyle giriyor.



Kamuoyu araştırmalarına göre, Ortak Arap Listesi Blokunun 17 Eylül'deki seçime oranla oylarını artırarak 14 milletvekili çıkarması bekleniyor.



Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Blokunun eylüldeki seçimin ardından olduğu gibi İsrail Meclisi'ndeki üçüncü en büyük grup olmaya devam edeceği ifade ediliyor.



İsrail'de 6 milyon 394 binden fazla seçmen 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizine çözüm bulmak ve 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bugün 3. kez sandık başına gidiyor.



Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 22.00'ye kadar devam edecek.



- Hem Netanyahu hem Filistin için kritik seçim



Seçimin favorilerinden gösterilen Netanyahu için bu seçim oldukça önem arz ediyor. Zira Netanyahu, seçimi kazanarak 17 Mart'ta hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle başlayacak davada elini güçlendirmek istiyor.



Bu seçim, Netanyahu kadar işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için de oldukça önemli.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni İsrail'e "ilhak" etme vaadinde bulunmuştu.



Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok koalisyonu kuracak yeterli çoğunluğa ulaşırsa, söz konusu hükümetin Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trump'ın sözde barış planını tek taraflı olarak uygulamaya başlayacağı ifade ediliyor.



Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Netanyahu gibi başbakan olması halinde Trump'ın planını uygulayacağı vaadinde bulunuyor.



Bu nedenle Filistinliler için en iyi seçenek; hem sağ hem sol blokun koalisyonu kuracak yeterli sayıya ulaşamaması ve İsrail'deki koalisyon krizinin devam etmesi.