İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7083
  • EURO
    21,4478
  • ALTIN
    1274.24
  • BIST100
    4519.67
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail meclisindeki Filistinli vekilden Türkiye'deki seçimlere övgü
Dünya

İsrail meclisindeki Filistinli vekilden Türkiye'deki seçimlere övgü

İşgalci İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, Türkiye'de seçimlere yüksek katılımı, 'demokratik hayatın gururu olarak' nitelendirdi.

AA16 Mayıs 2023 Salı 14:54 - Güncelleme:
İsrail meclisindeki Filistinli vekilden Türkiye'deki seçimlere övgü
ABONE OL

Tıybi, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Arap ve İslam dünyasının Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Tıybi, "Tüm Filistinliler gibi ben de Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettim." dedi.

Bölge halklarının Türkiye'deki seçimlere ilgisinin sebebine de değinen Tıybi, "Ankara'nın büyüyen bir jeopolitik rolü var. Türkiye'nin ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına büyük ilgisi de göz ardı edilemez." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasinin işleyişine vurgu yapan Filistin asıllı İsrail milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik işleyiş dikkatimi çekti. Türkiye'deki seçimlere yüksek katılım, demokratik hayatın gururudur. Yüksek katılım oranları, halkın hayatlarının akışına yön verme ve ülkenin kaderini belirleme kararına ortak olma isteğini gösteriyor."

Türk halkının sandığa ilgisinin ders niteliğinde olduğunu belirten Tıybi, Avrupa ülkelerinde seçimlere katılımın genelde düşük olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda dünyada örnek gösterilecek bir ülke olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.