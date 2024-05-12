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Dünya

İsrail medyası: 1538 İsrailli asker ve sivil öldü

İsrail medyası, 7 Ekim'den bu yana 1538 İsrailli asker ve sivilin hayatını kaybettiğini yazdı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 18:24 - Güncelleme:
İsrail medyası: 1538 İsrailli asker ve sivil öldü
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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonlarında ölen asker ve sivillerin isimlerini yayımladı.

Gazetenin ön sayfadan verdiği haberinde, Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana 716 asker ile 822 sivilin öldüğü aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı da 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 642'si ordu, 68'i emniyet ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) mensubu olmak üzere 822 güvenlik personelinin Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana öldürüldüğünü belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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