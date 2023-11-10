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Dünya

İsrail medyası 7 Ekim'de sivil-Hamas ayrımının sonradan yapıldığını açıkladı

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail savaş helikopterlerinin İsrailli siviller ile Hamaslılar arasında seçici hedef gözetmeye, müdahalenin sonraki anlarında başladığını iddia etti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 01:43 - Güncelleme:
İsrail medyası 7 Ekim'de sivil-Hamas ayrımının sonradan yapıldığını açıkladı
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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin müdahale ettiği anlara ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, İsrail ordusunun 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler de kullanıldı.

Müdahale anına ait görüntülerde bölgeden kaçmaya çalışanlara ve araçlara savaş helikopterlerinden ağır silahlarla ateş açıldığı görülüyor.

Apache helikopterlerinin ana filosu Gazze Şeridi'ne daha yakın olan Ramon Hava Üssü'nde konuşlanmış olsa da ilk helikopterlerin saldırının başlamasından yaklaşık bir saat sonra bölgeye ulaştığı belirtilen haberde, helikopterlerin Gazze sınır çitlerindeki boşluklardan İsrail tarafına giren Hamaslıları durdurmayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, İsrailli pilotların, Hamaslılar ve İsrailli siviller arasında ayrım yapmakta yaşadıkları zorluk nedeniyle durumun karmaşık hale geldiği iddia edilirken, müdahalede önceliğin sınırdan İsrail tarafına giren Hamaslı ya da Gazzeli grupların akınını durdurmaya verildiği öne sürüldü.

MÜDAHALENİN İLK ANLARI İLE SONRASI

Haberde, "Sızan binlerce kişiye yönelik saldırıların başlangıçtaki hızı şaşırtıcıydı, pilotlar sonunda saldırılarını yavaşlattı ve hedefleri titizlikle seçti." iddiasına yer verildi.

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin, haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."

Yedioth Ahronoth'un haberinde, İsrail güçlerine ait 28 saldırı helikopterinin yoğun çatışmaların yaşandığı gün boyunca yüzlerce 30 mm top mermisi ve Hellfire füzesiyle çatışma bölgelerini ateş altına aldığı kaydedildi.

İlk günkü hava operasyonlarının net bir organizasyondan yoksun olduğu savunulan haberde, "Ancak helikopter pilotları zorlu ve kaotik gökyüzünde çözümler buldular. Ateş koordinasyonunun ve hedeflerin belirlenmesinin önemli bir kısmı, pilotlara kara kuvvetlerinden telefon görüşmeleri ya da WhatsApp görüntüleri yoluyla geliyordu." iddiasına yer verildi.

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