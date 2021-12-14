İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

AA 14 Aralık 2021 Salı 07:09 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 07:10

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde bin Zayid'in, Bennett ile görüşmesinin sonunda İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiği duyuruldu.

Görüşmede Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.

BAE haber ajansı WAM'ın yayımladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.

Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bin Zayid'in davetlisi olarak pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.