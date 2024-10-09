İsrail medyası Şii dini merci Sistani'yi hedef listesinde gösterdi! Irak'tan sert tepki

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sistani'nin posterini yayınlayarak İsrail'in hedef listesinde yer aldığını iddia etti.

Ankara'dan soykırımcı bakana yanıt Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki en büyük dini mercinin statüsüne yönelik her türlü ihlali şiddetle kınadıklarını söyledi. İran'a misillemeye hazırlanan Netanyahu Biden ile telefonda görüştü

"Irak hükümeti, tüm Irak halkının, Arap ve İslam dünyasının ve uluslararası toplumun takdir ve saygısını kazanan dini mercimizin statüsüne zarar verilmesini en güçlü şekilde reddediyor." diyen Avvadi, şunları kaydetti:

"Siyonist varlığın soykırım içeren bir savaşa girmesi, insanlığa karşı skandal suçlar işlemesi, Gazze ve Lübnan'da açıkça cinayet ve saldırganlık yapmasının ardından, kışkırtmacı ve ırkçı medyasının (Kanal 14) içeriğini, dini mercinin imajını zedelemeye dönük ucuz bir girişim olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı