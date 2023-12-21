İsrail medyasından itiraf geldi! ''300 Filistinli esir zor şartlar altında''

İsrail Kanal 12 televizyon kanalının haberinde, İsrail'in "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın seçkin üyesi olmakla" suçlayarak alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi oldukça zor şartlarda hapiste tuttuğu belirtildi.

Haberde, dış dünya ve hatta avukatlarla dahi hiçbir irtibatları olmayan Filistinlilerin başlarına ne geleceğini bilmediği dile getirildi.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu. Haberde kaç kişinin, ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken yüzlerce kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoymuştu.

İsrail'in Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken, İsrailli sosyal medya kullanıcıları bu kişilerin "teslim olan Hamas savaşçıları" olduğunu iddia etmişti.