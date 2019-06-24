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İsrail medyasının Bahreyn çalıştayına davet edimesine tepki

Arap Gazeteciler Federasyonu, İsrail medyasının, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına davet edilmesini kınadı.

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Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimince Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında düzenlenecek çalıştayın tüm Arap halkları tarafından reddedildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail medyasının söz konusu çalıştaya davet edilmesine ise tepki gösterildi. Siyonist planlarına karşı Filistin halkının yanında olmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, İsrail medyasının Bahreyn çalıştayına katılmasının, Federasyonun, "İsrail'le normalleşmeyi suç sayan" kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Federasyon ayrıca, Arap medya örgütlerini, Arap medyasına sızmayı ve Filistin halkının meşru haklarını tasfiye etmeyi amaçlayan İsrail medyasını boykot etmeye çağırdı.Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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