İsrail Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Tüketici fiyatlarındaki güçlü yükseliş trendine karşı ani parasal sıkılaştırma hamlesiyle politika faizini %0.35'ten %0.75'e çıkartan merkez bankası, Nisan ayındaki para politikası toplantısında faizi koronavirüs salgınının başından beri ilk defa artırmıştı.
Reuters'ın anketinde oy kullanan 14 ekonomistin hepsi faiz artırımı beklerken, 11'i %0.25'lik bir artış olacağını tahmin etmişti.
İsrail'de Nisan'da açıklanan yıllık enflasyon %4 ile 11 yılın zirvesine çıkarak hükümetin %1 ila %3'lük enflasyon hedefini aşmıştı.