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Dünya

İsrail Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İsrail Merkez Bankası, artan enflasyona karşı agresif mücadelesini sürdürerek politika faizini beklentilerin üzerindeki 40 baz puan artışla %0.75'e çıkardı.

Reuters23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
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Tüketici fiyatlarındaki güçlü yükseliş trendine karşı ani parasal sıkılaştırma hamlesiyle politika faizini %0.35'ten %0.75'e çıkartan merkez bankası, Nisan ayındaki para politikası toplantısında faizi koronavirüs salgınının başından beri ilk defa artırmıştı.

Reuters'ın anketinde oy kullanan 14 ekonomistin hepsi faiz artırımı beklerken, 11'i %0.25'lik bir artış olacağını tahmin etmişti.

İsrail'de Nisan'da açıklanan yıllık enflasyon %4 ile 11 yılın zirvesine çıkarak hükümetin %1 ila %3'lük enflasyon hedefini aşmıştı.

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