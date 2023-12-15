İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0139
  • EURO
    31,6733
  • ALTIN
    1895.99
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Milletvekili Cassif: İsrail, suçlarını saklamak için basını hedef alıyor
Dünya

İsrail Milletvekili Cassif: İsrail, suçlarını saklamak için basını hedef alıyor

İsrail Parlamentosunda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail'in gazetecilere karşı tutumuna ve gazetecilerin öldürülmesine ilişkin, 'Suçlarını saklamak istiyorlar. Bu nedenle bugün gördüğümüz gibi Mustafa'yı, basını, özellikle uluslararası olanları hedef alıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze'ye saldırıda gerçekte ne olduğunu dünyanın bilmesini istemiyorlar. Bu nedenle İsrail hükümeti, politika gereği medyayı hedef alıyor.' dedi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
İsrail Milletvekili Cassif: İsrail, suçlarını saklamak için basını hedef alıyor
ABONE OL

Cassif, Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince darbedilmesine ve birçok gazetecinin öldürülmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Haruf'un acımasızca darbedildiği ve saldırıya uğradığı videoyu gördüğünü söyleyen Cassif, ilk olarak Haruf'un iyi olup olmadığını görmenin onun için çok önemli olduğunu, iyi olmasına sevindiğini ve sağlığına kavuşmasını dilediğini belirtti.

Cassif, Gazze'ye saldırı sırasında İsrail'in çok sayıda gazeteciyi öldürdüğünü duyduklarını kaydederek, "Bu, bir politika, kaza değil. Bu, bir politika, dünya uyanmalı ve bu çıldırmış hükümetin Filistinlilere, gazetecilere ya da doktoralara karşı suçlarına devam etmesini durdurmalı. Bu, durdurulmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Hamas ile alakasının olmadığını söyleyen Cassif, "Aynı zamanda İsrail, Gazze'ye saldırısında suç işliyor. Ayrıca kimsenin bunu bilmesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

- "İSRAİL, SUÇLARINI SAKLAMAK İÇİN BASINI HEDEF ALIYOR"

Cassif, kendisi gibi Knesset üyesi dostuyla seslerini çıkarttıkları için uzaklaştırıldıklarını kaydederek, "Suçlarını saklamak istiyorlar. Bu nedenle bugün gördüğümüz gibi Mustafa'yı, basını, özellikle uluslararası olanları hedef alıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze'ye saldırıda gerçekte ne olduğunu dünyanın bilmesini istemiyorlar. Bu nedenle İsrail hükümeti, politika gereği medyayı hedef alıyor." diye konuştu.

Öldürülen gazetecilere ilişkin Cassif, bunların kaza olmadığını, kazaların birkaç kez meydana gelebileceğini ancak her zaman olamayacağını vurguladı.

Cassif, bunun bir şeyler anlattığına işaret ederek, "Bunun hükümetin politikası olduğunu gösteriyor ve bu, durdurulmalı." dedi.

Eski davalardan yola çıkarak polisin bunun için soruşturma açması halinde bir sonuç elde edilip edilemeyeceğine ilişkin Cassif, "Hayır, polise hiçbir şekilde güvenim yok. İki yıl önce sanırım, çok ciddi bir şekilde polis tarafından Şeyh Cerrah'ta dövülen biri vardı. Dava, polis şiddetini incelemesi gereken bir birim tarafından düşürülmüştü." diye konuştu.

Temyize başvurduğunu ancak hiçbir cevap alamadığını anlatan Cassif, maalesef eski tecrübelerine dayanarak hiçbir şekilde iyimser konuşamadığını söyledi.

- HARUF, İSRAİL GÜÇLERİNCE DARBEDİLMİŞTİ

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a görevi sırasında önce silah çekmiş, ardından yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşmişti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.