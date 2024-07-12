İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0749
  • EURO
    36,0292
  • ALTIN
    2553.55
  • BIST100
    11071
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail: Mısır sınırından askerlerimizi geri çekmeyeceğiz
Dünya

İsrail: Mısır sınırından askerlerimizi geri çekmeyeceğiz

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki askerlerini çekmek için Kahire ile görüşmeler yapıldığı yönündeki haberi yalanlarken, Netanyahu'nun 'Philadelphia Koridoru' olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalini sürdürmekte 'ısrarcı' olduğu ifade edildi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 15:48 - Güncelleme:
İsrail: Mısır sınırından askerlerimizi geri çekmeyeceğiz
ABONE OL

Başbakanlık Basın Ofisi, uluslararası bir ajansta yer alan ve İsrail askerlerinin Gazze'nin Mısır sınırından çekilmesi için Tel Aviv ile Kahire yönetimi arasında görüşmeler yapıldığı yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

İŞGAL DEVAM EDECEK

Söz konusu haberin "asılsız olduğu" savunulan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalini sürdürmekte "ısrarcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes müzakerelerine katılan İsrail heyetine de "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçilmeyeceğinin taraflara iletilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

KARAR ABD'Lİ YETKİLİLERE İLETİLDİ

Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçmeyeceklerini bu hafta ABD'li yetkililere de "açıkça" dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı, dün İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da "Philadelphia Koridoru" ve Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah'taki işgale devam edeceklerini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.