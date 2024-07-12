İsrail: Mısır sınırından askerlerimizi geri çekmeyeceğiz

Başbakanlık Basın Ofisi, uluslararası bir ajansta yer alan ve İsrail askerlerinin Gazze'nin Mısır sınırından çekilmesi için Tel Aviv ile Kahire yönetimi arasında görüşmeler yapıldığı yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

İŞGAL DEVAM EDECEK

Söz konusu haberin "asılsız olduğu" savunulan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalini sürdürmekte "ısrarcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes müzakerelerine katılan İsrail heyetine de "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçilmeyeceğinin taraflara iletilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

KARAR ABD'Lİ YETKİLİLERE İLETİLDİ

Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçmeyeceklerini bu hafta ABD'li yetkililere de "açıkça" dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı, dün İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da "Philadelphia Koridoru" ve Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah'taki işgale devam edeceklerini söylemişti.