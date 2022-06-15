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Dünya

İsrail, Mısır'la sınır kapısını açıyor

İsrail, Mart 2020'de Kovid-19 sebebiyle kapattığı Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'nı açıyor.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 04:09 - Güncelleme:
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İsrail'in Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı, 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık olacak.

AA'da yer alan habere göre, İsrail yayın kuruluşu KAN'a göre, İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, Ulaştırma Bakanlığı ve Havalimanları Kurumu tarafından Mısır Sina'ya geçişlerde İsraillilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 3 Temmuz'dan itibaren Sina'daki Taba Sınır Kapısı'nın 24 saat açık tutulacağını vurgulayan Michaeli, "Bunun bir başka adımı da komşumuz ve müttefikimiz Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirmektir" dedi.

İsrail Taba Sınır Kapısı'nı Mart 2020'de COVID-19 salgını sebebiyle kapatmıştı.

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