''İsrail, Müslüman ve Hristiyan varlığını hedef alıyor''

Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım nedeniyle Beytüllahim'de iki yıldır "öfke ve hüznün" hakim olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim şehri, her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci yürüyüşlerine ve kutlamalara sahne olurken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iki yıldır kutlamalar yapılmıyor.

Beytüllahim Belediyesi, bu yıl da Noel Bayramı süslemelerinin yapılmadığı, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının aydınlatılmadığı kentte kutlamaların iptal edildiğini ve yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ikinci Noel bayramının da geldiğine işaret eden Isaac, Gazze'deki soykırıma tepki olarak kutlamaların iptal edildiğini hatırlattı.

- BEYTÜLLAHİM'DE HÜZÜN VE ÖFKE HAKİM

Papaz Isaac, Beytüllahim'de geçmiş yılların aksine Noel heyecanının yaşanmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gazze'de 14 ayı aşkın süredir soykırım sürerken Noel kutlamayı hayal etmedik. Gazze bu durumdayken bizim normal bir şekilde kutlamalar yapmamız mümkün değil. Beytüllahim'de öfke ve hüzün hakim. Bu nedenle kentteki cadde ve sokaklarda herhangi bir Noel süslemesi yapılmadı."

Isaac, dini ritüellerin ise devam edeceğini, bunun Filistin halkını tüm oluşumlarıyla eritmek isteyen İsrail'le mücadelenin bir şekli olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te izlenen siyasete değinen Isaac, İsrail'in Filistinlileri tüm oluşumlarıyla ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, "İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hem Müslüman hem de Hristiyan varlığını hedef alıyor." diye konuştu.

- HRİSTİYANLAR DA DAHİL HERKES SOYKIRIM ALTINDA GÖÇ TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Isaac, Hristiyanların Filistin halkının bölünmez bir parçası olduğunu, İsrail'in açtığı bu savaşın istisnasız her kesimi hedef aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de Hristiyanlar hedef alındı. Nitekim kiliseler, okullar ve üniversiteler bombalandı. Çok sayıda kişiyi kaybettik. Hristiyanlar hedef alınmaya devam ediyor. Geriye kalanların kurtarılması için savaşın sona ermesini umuyoruz. Hristiyanların durumu diğer Filistinlilerden farklı değil. Hepsi soykırım altında göç tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ayrım gözetmeksizin herkesi hedef aldığının altınız çizen Isaac, Hristiyan varlığının korunması için bu saldırıların bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti.

Isaac, yaşanan İsrail soykırımı nedeniyle Beytüllahim'in hayalet bir kente döndüğünü ve şehirde ekonomik olarak büyük bir durgunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

- KUDÜS'ÜN FİLİSTİNLİ MÜSLÜMAN VE HRİSTİYANLARDAN BOŞALTILMASI TEHLİKESİ

"Beytüllahim ve Kudüs ilk defa tamamen izole edildi. Kontrol noktaları hala kapalı. Kent, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne benzemeye başladı." diyen Isaac, Filistin topraklarının, sakinlerinden boşaltılması için kentlerin izole edilerek gençlerin göçe zorlandığı sistematik bir plan uygulandığını dile getirdi.

Isaac, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Hristiyan din adamlarına tükürmesi ve kutsalları hedef alan saldırılarına işaret ederek, "Kudüs, Filistinli Müslüman ve Hristiyanlardan boşaltılması tehlikesiyle karşı karşıya. Sorun sadece radikal gruplarla sınırlı değil. Aynı zamanda kiliselere ve camilere saldırı düzenlenmesi noktasında siyasi bir kılıf sağlayan İsrail hükümeti ve bu grupları koruyan sistemle alakalı." uyarısında bulundu.

- GAZZE'DEKİ HRİSTİYANLAR

Papaz Isaac, Gazze'deki Hristiyanların çoğunun, "Ortodoks" ve "Katolik" kiliselerinde kaldığını ve en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde abluka altında yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılar başladığında Ortodoks Kilisesinin hedef alındığını anımsatan Isaac, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de sağlık hizmeti alamadığı ve hastanelere gidemediği için hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Isaac, Gazze'de halihazırda bulunan Hristiyanların sayısının 600 civarında olduğunu belirterek, bazılarının daha önce Refah Sınır Kapısından daha önce çıkarak bölgeden ayrıldığını ancak çoğunluğun abluka altındaki bölgede kaldığını anlattı.

Isaaca "Gazze'deki soykırım nedeniyle buradaki Hristiyan varlığının sona erebileceği konusunda endişeliyiz." ifadesini kullandı.

- YENİ YIL MESAJI

Filistinli papaz, Gazze'de soykırım devam ederken bu yılki yılbaşı mesajı olarak, "aynı halkın fertleri arasında ortak dayanışma ve direniş" temennisinde bulundu.

Isaac, Gazze'de yaşananlarla ilgili dünya ülkelerinin suç ortaklığı ve savaşın sona erdirilmesi konusunda bir irade ortaya konulmaması karşısında Allah'a bağlılıktan ve dayanışma içinde olmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını vurguladı.

Beytullahim kentinde Hıristiyanlarca dini öneme sahip yerlerde kutlamaların dini ritüellerle sınırlı tutulacağı ve Gazze saldırıları sebebiyle Noel kutlamalarının iptal edildiği açıklanmıştı.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi de 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman da Noel kutlamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Belediye, İsrail'in Gazze'ye ve tüm Filistin'e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir." ifadesini kullanmıştı.