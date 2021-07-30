İsrail nakliye şirketi: Hint Okyanusu'ndaki gemilerimizden birinin hedef alındığından şüpheleniyoruz

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:06

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN), İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinin yazılı açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki Mercer Street adındaki bir yakıt tankerimizin hedef alındığından şüpheleniyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtildi.

İsrail basını bugün İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı bir haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.