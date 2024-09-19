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Dünya

Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı! Nasrallah: Kırmızı çizgileri aştılar

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'a yönelik savaş planlarını onayladığı bildirildi. Konuşma yapan Hizbullah lideri Nasrallah, 'İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı' dedi.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı! Nasrallah: Kırmızı çizgileri aştılar
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İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH: İSRAİL KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI

Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı" dedi.

Nasrallah'ın açıklamalarından satır başları;

- İsrail'in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır.

- (İsrail'in son saldırılarıyla) Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk.

İSRAİL, LÜBNAN'A SAVAŞ PLANLARINI ONAYLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladığı" duyuruldu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halevi, savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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