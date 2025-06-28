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Dünya

İsrail öldürüldüğünü iddia etmişti: İranlı iki isim törende ortaya çıktı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran'da tören düzenlendi. Törene, İsrail saldırılarında öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani'nin de katıldığı görüldü.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
İsrail öldürüldüğünü iddia etmişti: İranlı iki isim törende ortaya çıktı
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Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani'nin de katıldığı görüldü.

İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

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