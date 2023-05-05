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Dünya

İsrail, öldürülen Filistinlileri teslim etti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti yakınlarında 12 Mart'ta öldürdüğü üç Filistinlinin cenazelerini teslim etti.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
İsrail, öldürülen Filistinlileri teslim etti
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Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Sivil İşler Genel Kurulundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nablus'taki ekiplerinin, kentte 12 Mart'ta öldürülen Udey Osman eş-Şami, Cihad Muhammed eş-Şami ve Muhammed Raad Dibeyk'in naaşlarını İsrail ordusundan teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "işgal güçlerinin alıkoyduğu tüm cenazeleri geri almak için çaba sarf ettikleri" kaydedildi.

İsrail güçlerinin, 12 Mart'ta Nablus kenti yakınlarındaki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "Nablus'ta çıkan silahlı çatışmada", 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtmiş, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını bildirmişti.

"Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçlerinin öldürdüğü 3 kişinin, grubun mensubu olduğunu duyurmuştu.

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