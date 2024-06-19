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Dünya

İsrail'den Hamas itirafı: Ortadan kaldıramayız

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, 'Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor.' dedi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
İsrail'den Hamas itirafı: Ortadan kaldıramayız
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Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" ilişkin konuşan Hagari, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır." ifadesini kullandı.

Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu.

"TÜM ESİRLERİN ASKERİ SALDIRILARLA GERİ GETİRİLMESİ İMKANSIZ"

"Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.

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  • İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari

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