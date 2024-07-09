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Dünya

Daha önce görülmemiş bir sayıya ulaştı! İsrail ordusu alarm veriyor

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan 9 bin 250 askerin rehabilitasyon servisine kabul edildiği bildirdi. Rehabilitasyon Birimi Başkanı Limor Luria, 'İsrail, daha önceden görülmemiş sayıda yaralıyla uğraşmaktadır ve tüm taraflar bir araya gelmeli ve şimdiye kadar gelen ve gelmeye devam eden binlerce yaralıyı kabul etmek için kapsamlı bir ulusal plan oluşturmalıdır.' ifadelerini kullandı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 19:07 - Güncelleme:
Daha önce görülmemiş bir sayıya ulaştı! İsrail ordusu alarm veriyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana 9 bin 250 yaralı asker, rehabilitasyon servisine kabul edildi. Söz konusu askerlerin yarısı 30 yaş altı gençlerden, yüzde 70'i de yedek askerlerden oluşuyor.

Bu askerlerden 3 bin 600'ü travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

Rehabilitasyon Birimi Başkanı Limor Luria, "İsrail, daha önceden görülmemiş sayıda yaralıyla uğraşmaktadır ve tüm taraflar bir araya gelmeli ve şimdiye kadar gelen ve gelmeye devam eden binlerce yaralıyı kabul etmek için kapsamlı bir ulusal plan oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

HER AY BİNDEN FAZLA YENİ YARALI GETİRİLİYOR

Rehabilitasyon Biriminin verilerine göre, devam eden çatışmalar nedeniyle her ay binden fazla yeni yaralı getiriliyor.

Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerden yüzde 35'i psikolojik sorunlar yaşarken, yüzde 37'si uzuvlarından, yüzde 9'u iç organlarından, yüzde 7'si omurgasından, yüzde 12'si baş, yanak ve burnundan yaralandı.

Bunların yüzde 51'ini 30 yaşın altındaki gençler, yüzde 31'ini ise 30 ila 40 yaşları arasında kişiler oluşturuyor.

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