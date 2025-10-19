İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! Soykırımcı bakan Hamas'ı tehdit etti: Ağır bedel ödeyecek

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek 'Hamas, ağır bedel ödeyecek' tehdidinde bulundu.

AA19 Ekim 2025 Pazar 15:58 - Güncelleme:
İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! Soykırımcı bakan Hamas'ı tehdit etti: Ağır bedel ödeyecek
ABONE OL

Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

"HAMAS AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.

REFAH'TAN ATEŞ AÇILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi. Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

