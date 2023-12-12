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Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 7 Filistinli öldürüldü.

AA12 Aralık 2023 Salı 21:49 - Güncelleme:
İsrail ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükseldi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırdı.

Yerel kaynaklar, bölgedeki bazı mahalleleri kuşatan İsrail güçlerinin, Cenin Devlet Hastanesi ile Er-Razi ve El-Amal hastanelerinin acil girişlerinin önünde konuşlandığını aktardı.

Ayrıca İsrail güçleri Cenin kentine bağlı Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda bazı kişilerin yaralandığı, İsrail güçlerinin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

  • Cenin baskını
  • İsrail ordusu
  • Filistinli ölümleri

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