İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Batı Şeria'da bağlantı yollarını kesti
Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bağlantı yollarını kesti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da şehirlerin etrafını bariyerlerle kapattı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:27 - Güncelleme:
İsrail ordusu Batı Şeria'da bağlantı yollarını kesti
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.

İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluşturduğu, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirmişti.

Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığı ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtilmişti.

  • İsrail ordusu
  • Batı şeria
  • bariyer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.