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Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 07:08 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:10
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Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

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