İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:29

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.



Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.