İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3049
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    488.66
  • BIST100
    1444.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:29
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.