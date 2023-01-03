İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği kaydedildi.



İsrail askerlerinin, baskın sırasında gerçek mermi ile göğsünden vurduğu 15 yaşındaki Filistinli Adem Ayyad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

- FİLİSTİN: İSRAİL'İN CEZASIZ KALMASI ONU DAHA FAZLA SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK EDİYOR

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistinli çocuğun İsrail güçlerince öldürülmesini kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail) İşgal güçlerinin Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği barbarca baskın sırasında şehit ettiği çocuk Adem Ayyad'a (15 yaşında) karşı işlediği iğrenç infaz suçunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli çocuğun öldürülmesinin "İsrail'in yargısız infazlar dizisinin bir uzantısı ve Filistinli çocukları hedef almasının ayrılmaz bir parçası" olarak tanımlandığı bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, bu suç, ihlaller ve bunların çatışma alanındaki yansımalarından ötürü tamamen ve doğrudan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetini sorumlu tutmaktadır ve İsrail'in cezasız kalmasının işgalci devleti daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğine inanmaktadır."

- BATI ŞERİA 2023'E DE ÖLÜMLERLE GİRDİ

İsrail askerleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, 8 Filistinliyi yaralamıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022 Batı Şeria için "en kanlı" yıl olmuştu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından 150 Filistinlinin öldürüldüğü 2022'nin Batı Şeria'da en çok ölümün görüldüğü yıl olduğunu duyurmuştu.

BM, İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözümün aranamayacağını bildirmişti.