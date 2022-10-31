İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

Yıkılan evin sahibi Azzam Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 3 iş makinesi eşliğinde El Halil kentinin doğusundaki El-Buk'a Mahallesine baskın düzenleyerek, burada inşaat aşamasındaki villasını ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığını söyledi.

Cabir, yıkılan yerin toplam 700 metrekarelik 3 katlı bir villa olduğunu ifade etti.

El Halil kentindeki sivil toplum örgütü Koruma Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur da İsrail ordusunun, El Halil kentine bağlı Yatta beldesinin doğusunda yapım aşamasında olan 170 metrekarelik bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığını belirtti.

- İsrail ordusu bir köyün tüm girişlerini kapattı

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Köy Konseyi Başkanı Muhammed Sebatin, İsrail ordusunun, Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünün tüm girişlerini demir kapılar ve beton bariyerlerin yanı sıra toprak yığınlarıyla kapattığını aktardı.



WAFA'nın bir diğer haberinde ise Yahudi yerleşimcilerin, El Halil'in batısında Filistinlilere ait yaklaşık 100 kök zeytin ağacının bir kısmını söktüğü ve bazılarını kırdığı kaydedildi.



İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.