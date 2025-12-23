İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8359
  • EURO
    50,7383
  • ALTIN
    6175.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Batı Şeria'da zulme devam ediyor! 40 Filistinli gözaltına alındı
Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria'da zulme devam ediyor! 40 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve saldırılarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA23 Aralık 2025 Salı 13:26 - Güncelleme:
İsrail ordusu Batı Şeria'da zulme devam ediyor! 40 Filistinli gözaltına alındı
ABONE OL

Filistinli Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim'de 8, Kalkilya'da 1, El Halil'de 22, Beytüllahim'de ise 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırdığı belirtilen açıklamada, söz konusu baskın ve saldırıların İsrail'in, Filistinlilere yönelik günlük "sistematik baskı politikasının" bir parçası olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanların güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına alıkonulanların durumunu izleme ve Filistinlilere yönelik süregelen ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

  • İsrail ordusu
  • baskınlar
  • Filistinli gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.