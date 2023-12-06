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Dünya

İsrail ordusu, bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84'e çıktı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
İsrail ordusu, bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6036. Lojistik Tugayı mensubu 39 yaşındaki Başçavuş rütbeli yedek asker Adi Şani'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır şekilde yaralanan bir İsrail askerinin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84'e çıktı.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.

  • İsrail askerleri
  • Gazze çatışması
  • Gazze Şeridi savaşı

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