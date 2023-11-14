İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6303
  • EURO
    30,9333
  • ALTIN
    1800.8
  • BIST100
    7680.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu, bu kez hastane girişine göz yaşartıcı gaz attı
Dünya

İsrail ordusu, bu kez hastane girişine göz yaşartıcı gaz attı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.

AA14 Kasım 2023 Salı 16:51 - Güncelleme:
İsrail ordusu, bu kez hastane girişine göz yaşartıcı gaz attı
ABONE OL

İsrail askerleri, 7 Filistinliyi öldürdükten sonra Tulkerim kentinden çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, baskın sırasında Tulkerim Devlet Hastanesi'nin acil girişine yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, hasta ve sağlık ekiplerinin gazdan etkilendiğini bildirdi.

Öte yandan, bölgede çalışan bir ambulansın İsrail ordusuna ait zırhlı askeri ciple durdurulduğu ve askerlerin ambulansı aradığı AA objektifine yansıdı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki evlere ve çeşitli noktalara yoğun şekilde baskın düzenlemişti. Askerler eşliğinde bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozerler, bölgedeki ana arterlerden El-Medaris Caddesi'nde altyapıya büyük zarar vermiş, iş makinesi, kentteki Kudüs Üniversitesi'nin bir bölümünü tahrip etmişti. İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı da kampı havadan hedef almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7'si Tulkerim'de, 1'i El Halil'de olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdüğünü, 4'ü ağır 12 Filistinliyi yaraladığını duyurmuştu.

Gün boyunca devam eden baskın ve çatışmaların ardından İsrail ordusu bölgeden çekildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 196'ya yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.