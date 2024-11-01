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Dünya

İsrail ordusu Dahiye'ye bomba yağdırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece boyu yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 08:01 - Güncelleme:
İsrail ordusu Dahiye'ye bomba yağdırdı
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.

Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

- ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 865 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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