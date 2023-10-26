İsrail ordusu duyurdu: Karaya fırlatılan füze düşürüldü

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnan'ın güneyinde bir bölgeden İsrail'e yönelik "havadan karaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, ordu radyosuna açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya bir füzenin, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Hagari, olayın ardından Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Lübnan toprakları içindeki füzenin gönderildiği noktaya karşılık verdiğini belirtti.

Öte yandan, Yedioth Aharonoth, "7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnan'dan karadan havaya bir füze fırlatılmış olduğuna" dikkati çekti.

Lübnan tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, X Platformundaki sayfasından dün yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait bir gözetleme kulesini vurduğunu duyurmuştu.