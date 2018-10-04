Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında sağlık hizmeti verilen bir çadırı vurdu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sınıra yakın bir sağlık noktasını hedef aldığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Huza köyünde sınır yakınında sağlık hizmeti veren bir çadırın İsrail ordusu tarafından hedef alındığını belirtti.
 
Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmeyen açıklamada, vurulan sağlık noktasında hasar meydana geldiği ifade edildi.
 
Açıklamada, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı.
 
Sağlık Bakanlığı, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinliler için sınıra yakın bölgelerde sahra hastanesinin küçüğü denebilecek çadırlar kurmuştu.
 
Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA