İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 600'e yükseldi

İsrail ordusunun resmi internet sitesinde, Gazze Şeridi'ndeki kara işgalinin başlamasından bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 135'inin durumunun ağır, 227'sinin orta derece, 238'inin ise hafif olduğu aktarıldı.

Ordunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki kara işgalinin 27 Ekim'de başlamasından bu yana yaralanan askerlerin sayısı 600'e yükseldi.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 263'ü ağır olmak üzere 1683 oldu.

İsrail ordusu daha önce Gazze Şeridi'ndeki kara işgalinin 27 Ekim'de başlamasından bu yana 127'si ağır 559 askerin yaralandığı açıklamıştı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.