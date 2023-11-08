İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı! İşte o anlar

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bombardıman anları görüntülendi.

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:52 Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, tarafsızlık politikasını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

04:09 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, parti lideri Keir Starmer'ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti.

03:27 Cezayir İşçi Partisi (PT), Arap Birliği'nin İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği "vahşetin sorumlusu" olduğunu belirterek, Cezayir devletine birlikten çekilme çağrısı yaptı.

03:06 Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" dedi.

02:57 ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.

02:44 Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve insani durumun iyileştirilmesinde, birlikte çalışmayı sürdürecek.

01:46 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı için BM Cenevre Ofisi'nde anma töreni düzenlendi.

01:27 Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek" dedi.

01:17 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

00:47 İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

00:36 Belçika Federal Parlamentosuna İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunuldu.

00:16 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürdükleri 10 insansız hava aracının (İHA) görüntülerini paylaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.