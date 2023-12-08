İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı! Çok sayıda can kaybı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.

Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 oldu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, 30 yıl önce Oslo Antlaşması olarak geçen imzalara göre uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı

Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Türkiye'de yaşayan Filistinli gazeteci Tarık Mustafa, İsrail'in Gazze'deki evlerine düzenlediği saldırıda ailesinden onlarca kişiyi kaybetti, geriye sadece yaralı kız kardeşi kaldı.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için sunduğu önerilere kayıtsız kalınmasının küresel barış ve güvenliğin çökmesine yol açacağını belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 17 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD yönetimini protesto etti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel medya kartelleri, Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Amasya Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Sessiz Çığlık Amasya" temalı yürüyüş düzenledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı "Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği" gerekçesiyle protesto eden Filistin yanlısı iki kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren bir öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı.

İsrail ordusu 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 450'den fazla hedefe "karadan, denizden ve havadan" saldırı düzenlediklerini bildirdi.

İrlanda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze ile ilgili bugün oylanacak karar tasarısının eş sunuculuğunu yapacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "ABD'nin Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için en fazla çaba sarf eden ülke olduğu" değerlendirmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Rum-Ortodoks Cemaati manevi lideri İlyas Avvad, İsrail'in Filistinlilere yönelik gittikçe artan saldırılarına ilişkin "Filistin'in bir uçtan diğer uca hayat damarları kesiliyor." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Şırnak'ta basın açıklamasıyla protesto edildi. HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığınca, cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktardı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Başkanı Christos Christou, Batı Şeria'daki Filistinlilerin 7 Ekim'den sonra "daha ölümcül" yaralar aldığını söyledi.

İspanya'ya göç eden Filistinli mülteci ailenin kızı, insan hakları avukatı ve aktivist Amira Şeyh Ali, Avrupa Birliği (AB) liderlerinden artık eyleme geçerek İsrail'e karşı baskıyı artırmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamaları nedeniyle Batı medyasında antisemitik olmakla eleştirilmesine ilişkin, "BM düzeyinde boşluğun olduğu dönemde güçlü bir ses olduğum için üzerimde büyük baskı var." dedi.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli gazeteci Diaa el Kahlut'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin engellenmesine yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

İsrail güçleri geceden sabaha işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yaparak 2 Filistinliyi gözaltına alındı.

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile dev "Filistin" bayrağı açtı.

04:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

03:34 İsrail ordusu, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.

03:12 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.

02:45 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yinelerken, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin Hamas üyelerinden ayrılmasının ve sivillerin korunmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

02:23 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin meselesiyle ilgili beş kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

01:53 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla basın mensubunun hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in, gazetecileri susturmak istediğini belirtti.

01:41 İrlanda'nın başkenti Dublin ile Filistin'in Ramallah kenti "dostluk anlaşması" kapsamında kardeş şehir oldu.

00:59 Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılamayacağını, her ikisinin "tek bir Filistin devletini oluşturduğunu" belirtti.

00:30 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.