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İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin sınır boyundaki tel örgüler bölgesindeki 2 mevkiyi bombaladı.

  • AA
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Bölgedeki tanıklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahye ve doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde, Filistinli grupların gözetleme merkezi olarak kullandığı 2 mevkiyi bombaladı.

İsrail ordusu, bombalamalar öncesinde Gazze Şeridi'nden 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'den fırlatıldığı söylenen füzelerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, dün Gazze'nin sınır bölgesinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit olmuştu. Müdahale sırasında 66 kişi de yaralanmıştı.

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