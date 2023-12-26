İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 931. Tabur Nahal Tugayından Bölük Komutanı Binbaşı Shay Shamriz (26) ile aynı tugaydan Yüzbaşı Shaul Greenglick'in (26) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 450. Tabur Bislah Tugayından Başçavuş Maor Lavi'nin (33) de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmalarda biri subay, 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495'e yükseldi.