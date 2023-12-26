İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2744
  • EURO
    32,4375
  • ALTIN
    1936.92
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Dünya

İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

AA26 Aralık 2023 Salı 20:37 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 931. Tabur Nahal Tugayından Bölük Komutanı Binbaşı Shay Shamriz (26) ile aynı tugaydan Yüzbaşı Shaul Greenglick'in (26) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 450. Tabur Bislah Tugayından Başçavuş Maor Lavi'nin (33) de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmalarda biri subay, 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495'e yükseldi.

  • İsrail ordusu
  • Gazze
  • çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.