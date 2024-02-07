İsrail ordusu: Gazze'de 31 esirin ölümünü ailelerine bildirdik

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Kaçırılan 31 kişinin ailelerine, kaçırılan sevdiklerinin artık hayatta olmadığını bildirdik ve onların Gazze'de öldüğünü doğruladık." dedi.

Yakınlarının akıbeti ve durumuyla ilgili ellerindeki teyitli bilgileri diğer ailelere de ilettiklerini ifade eden Hagari, tüm kaçırılanların ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli koşulları sağlamak için çatışmalara devam ettiklerini aktardı.

İsrail ordu güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta savaşı sürdürdüğünü söyleyen Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki başarılarını derinleştirdiklerini savundu.

Hagari, Han Yunus'ta, özel birliklerin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile tünellerde faaliyet gösterdiğini, Hamas'ın stratejik yeraltı konumlarını tespit etmek için ileri teknoloji ve doğru istihbarat bilgileri kullandıklarını dile getirdi.

Hamas liderlerinin saklandığı ve savaşı yönettiği bazı yerlerin yanı sıra İsrailli esirlerin tutulduğu birtakım yerleri bulduklarını ileri süren Hagari, "Yeni askeri saldırılara girişiyoruz ve Hamas'ın altyapısını yok ediyoruz. Şu an İsrail ordusu Gazze'deki sahil bölgesinde askeri bir operasyonun ortasında. Detayları daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailliyi de esir almıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.