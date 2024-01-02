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  • İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını açıkladı
Dünya

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını duyurdu.

AA2 Ocak 2024 Salı 20:50 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını açıkladı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 601. İstihkam Taburundan 21 yaşındaki Sufian Dagash'ın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 601. İstihkam Taburundan 1 subay ile 2 askerin, 710. Tugaydan da bir yedek askerin Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda, 74. Tabur, 188. Tugaydan bir subayın da ağır yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, yaralıların tedavi için hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 174'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 508 askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

- ⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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