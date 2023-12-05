İsrail ordusu Gazze'de ev ve binaları hedef aldı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin güneyinde el-Yazici ailesine ait binayı hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail'in, çevresini yoğun bombardımana tuttuğu Han Yunus'ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastalar, kurtarılma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun bölgeyi yoğun bir şekilde bombalamasının ardından çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde toplandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:41 İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

03:59 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.

02:57 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze sınırındaki komando birliklerinin Hamas'ın saldırısından 2 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledilmesinin araştırılacağını söyledi.

01:42 İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

00:22 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi deposunu boşaltmasını talep eden İsrail'den, bu kararından dönerek sivilleri ve sivil altyapıyı korumasını istedi.

00:04 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla tır gönderilerek düzeltilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.