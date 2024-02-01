İsrail ordusu, Gazze'de görev yapan bir tugayı daha geri çekti

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 2 ay boyunca Han Yunus'ta görev yapan 55. Yedek Tugay'ın Gazze'den ayrıldığı ifade edildi.

Tugay'ın Han Yunus'ta görev yaptığı süre içinde pek çok tünel girişi tespit ettiği ve bunları imha ettiği ayrıca son haftalarda Hamas tarafından kullanılan 2 füze rampasını ortaya çıkardığı öne sürüldü.

Açıklamada, 55. Yedek Tugay'ın neden çekildiği, kaç kişi oldukları ve yerlerine gönderilen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce de pek çok askeri birliğini Gazze'den çektiğini duyurmuştu.