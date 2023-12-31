İsrail ordusu Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenledi! En az 68 kişinin öldüğü duyuruldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 86 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 21 BİN 822'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'deki evini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA: İsrail uçaklarının, Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi ve El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 68 kişi öldü

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in aleyhine açtığı soykırım davasında, Anadolu Ajansının (AA) İsrail güçlerinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan fotoğrafları da delil oldu

İsrail güçleri Batı Şeria'da mülteci kamplarına baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi yaraladı

Hizbullah: Lübnan'daki savaşın durması için Gazze'deki savaş durmalı

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediği, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah hedefini vurduğu bildirildi

Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki işgalleri nedeniyle "bedel ödemediği takdirde, hiçbir şeyin değişmeyeceğini" belirtti

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyesi Mick Wallace, Avrupa halklarının İsrail'i destekleyen hükümetlerinin aksine Filistin halkının yanında olduğunu söyledi

Gazze'de biri subay, 2 İsrail askerinin daha öldürüldüğü duyuruldu

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

ABD'li yönetmen Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

İsrail ordusundan yetkililerin, Gazze Şeridi'nden atılan füzeleri "sıfıra indirmenin" mümkün olmadığını belirttiği aktarıldı.

Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, Gazze Şeridi'ndeki sağlık ekiplerinin çok yorgun ve oldukça komplike vakalarla ilgilenmek durumunda, olduğunu söyledi

İsrail basınına göre Gazze sınırındaki onlarca askerde şark çıbanı vakası şüphesi var

BM Filistin Raportörü, İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve yerleşmek" olduğunu söyledi

İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

ABD'li Müslümanların en büyük toplantılarından MAS-ICNA Kongresine Gazze gündemi damga vurdu

03:37 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail'in Damon Cezaevi'ndeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor

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00:17 Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldı

00:14 Euro-Med: Gazze'de gıda güvensizliği hastalıkların yayılması riskini artırıyor

00:08 Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi