İsrail ordusu Gazze'de katliamı sürdürüyor! Can kaybı 21 bin 978'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 87 gündür devam ediyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Topçu birlikleri, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; bu bombardımanda da ölen ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Devlet Kavşağı yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. Saldırıda çoğunluğu çocuk, çok sayıda kişi yaralanırken birkaç kişi hayatını kaybetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin Dışişleri Bakanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberleri "büyük bir önemle takip ettiğini" bildirdi

İsrail'in ülkede çalışan Filistinli iş gücünü, dünyanın çeşitli ülkelerinden getireceği yabancı işçilerle değiştirmeyi planladığı bildirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İsrail'e destek amacıyla gönderdiği uçak gemisini geri çekmesinden endişe etmediğini yazdı.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 32 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail basını, ülkede ordu ve Yüksek Mahkeme yetkililerinin, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusundan 18'i "dost ateşi"yle olmak üzere, "operasyonel kazalarda" toplam 29 askerin öldüğü bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

04:32 İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için" arabulucu olarak atamayı planladığını iddia etti.

03:53 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'nden büyük miktarda roket atması sonucu İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevresi ile Gazze sınırı bölgesinde alarm sirenleri çaldı.

02:15 İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah şehrinde yüzlerce Filistinli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi.

01:50 Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

01:31 İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

01:18 ABD yönetiminin, Gazze'deki krizin başladığı günlerde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini ilerleyen günlerde geri çekeceği iddia edildi.

01:00 İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda girişine sınırlama uygulayan İsrail'in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü ve bunun doğuracağı hukuki sonuçlardan endişelenmesi gerektiğini yazdı.

00:35 Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde onlarca kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına destek veren Fransa'yı protesto etti.

00:13 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Filistinli küçük kız yeni yıla "ölümler ve yaralanmalarla" girmenin üzüntüsünü dile getirdi.

00:12 İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde bir insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.